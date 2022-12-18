Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022
Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі нарешті втілив ще одну футбольну мрію.
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 2022 року.
Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на ЧС, обійшовши Мальдіні
35-річний нападник став першим футболістом, який забив на кожній стадії одного ЧС – від групового етапу до фіналу. Окрім того, Мессі встановив рекорд за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу (26 зустрічей). У 7-ми матчах він забив 7 голів (3 асисти), зокрема оформив дубль у ворота збірної Франції у фіналі турніру, а також забив гол у вирішальній серії пенальті.
Цікаво, що Ліонель не став найкращим бомбардиром турніру, пропустивши вперед Кіліана Мбаппе з 8 голами, однак допоміг Аргентині виграти третій Кубок світу після 36-річної паузи.
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