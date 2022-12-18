Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 2022 року.

Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на ЧС, обійшовши Мальдіні

35-річний нападник став першим футболістом, який забив на кожній стадії одного ЧС – від групового етапу до фіналу. Окрім того, Мессі встановив рекорд за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах світу (26 зустрічей). У 7-ми матчах він забив 7 голів (3 асисти), зокрема оформив дубль у ворота збірної Франції у фіналі турніру, а також забив гол у вирішальній серії пенальті.

Цікаво, що Ліонель не став найкращим бомбардиром турніру, пропустивши вперед Кіліана Мбаппе з 8 голами, однак допоміг Аргентині виграти третій Кубок світу після 36-річної паузи.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті