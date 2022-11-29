На першій стадії плей-офф чемпіонату світу в Катарі Нідерланди зіграють зі США, а Англія – зі Сенегалом.

Після сьогоднішнього ігрового дня визначились нові учасники плей-офф ЧС-2022. Отже, стали відомі дві пари з восьми на 1/8 стадії турніру.

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Нідерланди, переможець групи А, зіграють із другою командою квартету В – збірною США. Водночас тріумфатор групи В – Англія – зустрінеться із Сенегалом, який посів друге місце у квартеті А.

Матч Нідерланди – США відбудеться у суботу, 3 грудня. Зустріч Англія – Сенегал буде зіграна в неділю, 4 грудня.

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