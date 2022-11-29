Гарет Саутгейт зробив 4 перестановки в основі півфіналіста попереднього Мундіалю. Вокер, Хендерсон, Рашфорд і Фоден вийшли у стартовому складі замість Тріп'єра, Маунта, Стерлінга і Сака. Матч, як і онлайн-трансляція Уельс – Англія на "Футбол 24", стартував о 22:00.

Валлійці зробили 3 зміни. Команда Роба Пейджа перейшла на схему з 4 захисниками після фіаско, якого зазнала від Ірану після 90+8 хвилини. В основі вийшли, зокрема, 32-річний ветеран Джо Аллен і Даніель Джеймс, а також запасний голкіпер Денні Ворд після вилучення Хеннесі.

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Понад 70% контролю від фаворита на початку зустрічі. На 10 хвилині Кейн блискуче віддав з глибини, а Рашфорд запоров перший супермомент на 0,41 xG – сейв голкіпера Лестера Ворда.

Дуже грубо луплять по ногах Кейна, Вокера і компанію. Багато подач зі стандартів, але мало гостроти. Важко назвати загрозливими удари Магвайра і Фодена. А Рашфорд бахнув здалеку настільки потужно, що нокаутував Неко Вільямса. За фолами 5:4. Уельс порушує правила значно брутальніше. Не дивно, що Джеймс отримує першу жовту. Банально влупив по нозі Стоунза. Магвайр продерся у шрафний по лівому краю і під іронічний гул трибун пробив десь у бік кутового прапорця.

Схоже, струс мозку в Неко Вільямса після того дальнього удару Рашфорда, прийнятого на маківку. Неймовірно, але вихованець Ліверпуля покидає поле на 36 хвилині через таке курйозне пошкодження. Кілька поспіль моментів створили "Три леви". Фоден розігнав ефектну атаку з п'ятками і сам же завершував – вище. Рашфорд зловив снаряд після рикошету від захисника і ударом через себе також не влучив. Маркус ще й запоров контратаку, яку знову розігнав Фоден. Усе було добре, крім останнього пасу, який легко перехопили у своєму штрафному.

Стоунз після кутового від Шоу пробивав непогано, але Ворд виловив м'яч, який пірнав під поперечину. По суті єдиний свій момент Уельс створив у компенсований час. Аллен бабахнув за непередбачуваною траєкторією – снаряд міг як зачепити Кейна так і залетіти без сторонньої допомоги. Пощастило англійцям, які знову продемонстрували неміч в атаці. Грає команда Саутгейта на нічию, яка з врахуванням подій у матчі Іран – США залишає її на 1 місці, що означає зустріч проти Сенегалу в 1/8.

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Бейла зняли вже у перерві: 7 контактів з м'ячем і лише 1 точний пас Гарета не вразили головного тренера "драконів". Вийшов форвард Ноттінгем Форест Бренан Джонсон, який у поточному сезоні АПЛ забивав Пікфорду.

Саутгейт втрутився в гру без замін, але інше його рішення виявилось ключовим. Фоден та Рашфорд обмінялися флангами, і все стало значно гостріше. Зірка Ман Сіті змістився зліва, накрутив кількох суперників і заробив небезпечний штрафний з 23 метрів. Рашфорд підійшов до м'яча і перехитрив Ворда ударом в його кут – прекрасне виконання.

Незабаром забив сам Фоден. Бен Девіс обрізався біля карного майданчика, віддавши м'яч Кейну. Нападник Тоттенхема пройшов кілька метрів і якісно прострілив на дальню стійку, де вже чатував Філ – 2:0 за 2 хвилини! Такий рахунок не залишав сумнівів у тому, що Англія фінішує першою, а Уельс так і залишиться на останній сходинці групи.

"Дракони" запам'яталися лише дальнім ударом Мура з рикошетом Магвайра, але Пікфорд зреагував. Натомість Ворд знову зіграв невпевнено. Рашфорд отримав прекрасне закидання від Філліпса, розхитав захисника і низом вліпив поміж ніг кіперу валлійців. Вінгер МЮ оформив свій 3 гол, зрівнявшись з головними бомбардирами Мундіалю.

3:0 – це вже приниження, а Саутгейт почав випускати резервістів, які ще не грали на цьому ЧС. Вони могли добивати Уельс, але більше голів не було. Англія набрала 7 очок і гратиме у 1/8 фіналу проти Сенегалу. Уельс з жалюгідним очком і різницею 1:6 покидає Катар, змусивши вкотре сумувати про червневу невдачу України у відборі.

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