Іран чи не вперше ощасливив українців

Український вболівальник точно звернув увагу на вивіску цього поєдинку. До країн у нас зовсім різні ставлення, зважаючи на війну Росії проти України. Якщо Іран постачає терористам дрони "Шахеди", які вбивають наших людей та нищать інфраструктуру, то Америка є лідером за наданим нам озброєнням для захисту. Пріоритети очевидні. А між самими країнами теж далеко не дружні відносини.

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Якщо повертатись до футболу, то перемога у поєдинку гарантувала будь-якій з команд вихід у плей-офф ЧС. Перший тайм був просто розкішним у виконанні "зірково-смугастих", які повністю перекрили кисень супернику. Іран ледве переходив центр поля, але із розвитком та завершенням випадів було вкрай погано – 0 ударів за 45 хвилин. Українці були щасливі. Інша картина була у США.

США декласували "шахедів" за тайм

Американці увімкнули турборежим із першої хвилини та розривали суперника по всій ширині поля. Надактивними були Пулішіч та Дест. Саме ця зв'язка створила перший гол. Маккенні закинув на флангу Сержиньйо, Крістіан забив, але влетів пахом у коліну голкіперу. Трибуни раділи, півзахисник страждав у воротах і приймав вітання водночас.

Цей дует не зупинявся й створив ще кілька моментів. Один з ударів навіть взяла на себе поперечка. Уваги вартий і Тімоті Веа, який кілька разів пробивав з небезпечних позицій. У доданий арбітром час він взагалі зумів забити, реалізувавши вихід віч-на-віч, але арбітри вгледіли мінімальний офсайд. Відеоасистенти підтвердили. Прикро, адже США за тайм награли точно не на один гол.

Іран прокинувся, але друзі України вистояли

Одразу по перерві головний тренер Грег Бехалтер зняв Пулішіча, героя першого тайму, випустивши Брендена Ааронсона. Тайм розпочався з супермоменту Сарджента, удар якого ледь парирував кіпер. Іран зумів відповісти першим пострілом у зустрічі. Годдос замикав подачу на межі воротарського. Вище. Ще одна атака завершилась ударом у кількох сантиметрах від стійки, але перед цим був фол. Муса стріляв зі штрафного – над воротами.

Другий тайм був справді кусючим у виконанні "перських левів". Вони створили кілька напівмоментів, ефективніше, у порівнянні з першим таймом, діяли у відборах та контратакували. А ще організували фінальну навалу, яка ледь не завершилась успіхом. Було кілька супермоментів. Навіть за гольовими нагодами переважали. Та все ж США вдалось вистояти попри справді солідний тиск. Мінімальна перемога друзів України! Іран їде додому!

В 1/8 США буде складно

Звитяга означає, що збірна цивілізованої країни набирає 5 залікових балів, підіймається на другу сходинку групи В та виходить у плей-офф. В 1/8 суперником США будуть Нідерланди, які з солідним запасом тріумфували у квартеті А (здолали Катар зі Сенегалом та розписали нічию з Еквадором). Зустріч з "Ораньє" відбудеться 3 грудня о 17:00.

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