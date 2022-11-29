На первой стадии плей-офф чемпионата мира в Катаре Нидерланды сыграют с США, а Англия – с Сенегалом.

После сегодняшнего игрового дня определились новые участники плей-офф ЧМ-2022. Следовательно, стали известны две пары из восьми в 1/8 стадии турнира.

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Победитель группы А – сборная Нидерландов – сыграет со второй командой квартета В – сборной США. В то же время победитель группы В – сборная Англии – встретится с Сенегалом, который занял второе место в группе А.

Матч Нидерланды – США состоится в субботу, 3 декабря. Встреча Англия – Сенегал будет сыграна в воскресенье, 4 декабря.

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