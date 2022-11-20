ЧС-2022 стартував скандальним незарахованим голом у ворота Катару – перший легальний м'яч забили з пенальті
Хоча на старті матчу команда рефері на чолі з Даніеле Орсато розібрала максимально складний епізод. На 3-й хвилині Валенсія забив гол, але його не зарахували через офсайд. Момент мав дуже неоднозначний вигляд, тому в соцмережах вже почали роздмухувати скандал.
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Зрештою, сучасні технології допомогли встановити – рішення ухвалили правильно. Фелікс Торрес вів боротьбу з голкіпером катарців, м'яч від голови еквадорця відскочив до Естради, чия нога перебувала у офсайді. Все чітко.
Зрештою, Еквадорці не знітилися і через 10 хвилин таки забили легальний гол. Орсато призначив пенальті, який бездоганно реалізував Валенсія. Ще до перерви форвард Фенербахче встиг ще й дубль оформити.