До бригади арбітрів, яка працювала на матчі-відкритті ЧС-2022 Катар – Еквадор, буде чимало запитань.

Хоча на старті матчу команда рефері на чолі з Даніеле Орсато розібрала максимально складний епізод. На 3-й хвилині Валенсія забив гол, але його не зарахували через офсайд. Момент мав дуже неоднозначний вигляд, тому в соцмережах вже почали роздмухувати скандал.

ЧС-2022: тренер збірної Катару відреагував на чутки про підкуп суперників і суддів

Зрештою, сучасні технології допомогли встановити – рішення ухвалили правильно. Фелікс Торрес вів боротьбу з голкіпером катарців, м'яч від голови еквадорця відскочив до Естради, чия нога перебувала у офсайді. Все чітко.

Зрештою, Еквадорці не знітилися і через 10 хвилин таки забили легальний гол. Орсато призначив пенальті, який бездоганно реалізував Валенсія. Ще до перерви форвард Фенербахче встиг ще й дубль оформити.

Gool do Equador pic.twitter.com/5XciqcUhyg — FUT DEPRÊ (@futdepre01) November 20, 2022