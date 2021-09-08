Завершився 6-й тур кваліфікації до чемпіонату світу-2022 у ще двох групах зони УЄФА. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація, 6-й тур

Група І

Албанія – Сан-Маріно – 5:0

Голи: Манай, 32, Лачі, 58, Броя, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80

Угорщина – Андорра – 2:1

Голи: Салай, 9 (пен.), Ботка, 18 – Лловера, 82

Група J

Ісландія – Німеччина – 0:4

Голи: Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56

Північна Македонія – Румунія – 0:0

У групі І претенденти на другу сходинку очікувано розібралися з футбольними карликами. Албанія розбила Сан-Маріно, а Угорщина влаштувала бліцкриг Андоррі. Боротьба за звання головного переслідувача Англії обіцяє бути гарячою – албанці випереджають поляків лише на очко, а угорців на два. Андорра радіє передостанньому місцю завдяки єдиній перемозі (вгадайте, над ким).

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Німеччина принизила Ісландію, яка і без того проводить жахливий відбір. Рахунок міг бути значно більшим, але Тімо Вернер вкотре шокував вболівальників промахами по порожніх воротах. Гнабрі, Рюдігер і Сане оформили побиття, а потім нападник Челсі таки налаштував свій приціл – 4:0.

Північна Македонія та Румунія розписали "суху" нічию на полі перших. Обидві команди могли потіснити Вірменію з другого місця групи J, але тепер змушені чекати шансів на наступному етапі відбору. Німці ж збільшили відрив до 4 очок, закріпившись на вершині.

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