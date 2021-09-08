Збірні Польщі та Англії підходили до особистої зустрічі у Варшаві в якості лідерів групи І. Британці традиційно для себе впевнено пройшли перші п'ять турів у кваліфікації, здобувши п'ять перемог із сумарним рахунком 17:1, а от для "Кадри" поєдинок мав стратегічно важливе значення – угорці та албанці дихали в спину, тримаючись на дистанції у одне та два очки відповідно. В таких умовах "бяло-червоним" необхідно було чіплятись бодай за нічию з "трьома левами".

Гарет Саутгейт не вніс жодних змін до основного складу, в порівнянні з матчем проти Угорщини. Команда знову вийшла у схемі 4-2-3-1 з Грілішем і Стерлінгом на позиціях вінгерів та Маунтом під нападниками. Пауло Соуза теж нічого не вигадував, виставивши прогнозований старт із Буксою в ролі другого нападника – це був лишень другий виступ Адама у футболці національної команди.

Поляки стартували дуже активно. В першій третині першого тайму "бяло-червоні" взагалі нічого не дозволяли супернику, організовуючи при цьому хороші атаки із непоганим завершенням. Зокрема, вже на 5-й Пухач стріляв з меж штрафного після подачі від Юзвяка (удар накрили), а на 15-й Модер відкрився під передачу Лєвандовскі, хитнув Вокера й пробив з лівого краю карного майданчика в ближній кут – точно в руки Пікфорду! Тільки після цього гості огризнулися атакою з ударом Маунта метрів з 22-х після відскоку, однак його накрили.

Класну нагоду відкрити рахунок до перерви поляки змарнували на 18-й хвилині, коли Пухач класно відкрився на лівому фланзі, отримав своєчасний пас і одразу ж прострілив на лінію воротарського. Магуайр не зміг перехопити м'яч, однак і Букса трішечки не встиг на замикання!

Найкращий же шанс на 29-й хвилині створив Лєвандовскі, який проліз крізь двох захисників і проштовхнув м'яч у падінні на Лінетті, після чого одразу побіг у штрафний. Кароль виконав на нього класну закидушку – Роберт приймав її прямо перед Пікфордом, спробувавши перекинути голкіпера у дотик. Не вийшло!

Втім, у середині першого тайму ініціативою вже володіли англійці, які довго розкатували м'яч на чужій половині й провели кілька перспективних атак без якісного завершення. Господарі в цей період огризнулись двома моментами, але загалом матч вели британці. Проблема була тільки в тому, що тиск аж ніяк не допомагав забити гол – до 35-ї хвилини у підопічних Гарета Саутгейта був тільки удар Маунта з відскоку метрів з 18-ти (вище воріт) і небезпечна подача Стерлінга з подальшою скидкою Кейна вздовж воротарського (її перехопили). Все.

Останні 10 хвилин взагалі важко назвати футболом. Спочатку пошкодження отримав Стоунз, якого вже готовий був замінити Коуді (у підсумку він залишився на "банці"). Поєдинок після цього збився на купу дрібних пауз без будь-якого просування м'яча уперед. Аж у компенсований час господарі заробили стандарт, однак подачу з нього Модер виконав бездарно. Найцікавішою подією в цей період була сутичка стінка на стінку після свистка на перерву, за яку жовті картки отримали Глік і Магуайр.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а от на початку другого тайму Англія по-дорослому притиснула Польщу. Вже на 47-й хвилині забивати мав Гріліш, який влетів на лівий край карного майданчика й пробив у дальній кут (поруч зі стійкою), а на 48-й та 50-й два класних вривання із заблокованими прострілами провів Стерлінг. На 53-й Філіппсу дали пробити по центру з дистанції – Щенсни парирував.

Після цього гості провели серію стандартів, один з яких міг завершитись взяттям воріт. На 61-й хвилині Магуайр пробив головою у дальній кут, замкнувши навіс від Шоу, але стійка врятувала "Кадру"! Стерлінг міг зіграти на добиванні, але і тут господарям пощастило. Офсайд.

Польща взагалі нічим не відповідала. Відсутність контргри тривожила Паулу Соузу, тож він на 63-й хвилині замінив Буксу на Свідерскі. Цей хід аж ніяк не допоміг атаці – за наступні 8 хвилин команда мала лишень один дальній удар у виконанні Лєвандовскі, який без проблем взяв Пікфорд. Втім, і англійці несподівано перестали загострювати. "Три леви" домінували в роботі з м'ячем, але команді критично бракувало темпу й нестандартних рішень.

Саме по такій грі Польща й пропустила. На 72-й хвилині одна з позиційних атак гостей зайшла в глухий кут., тож Гріліш змушений був віддати поперечний черпачок у центр на Вокера, а Кайл у дотик скинув м'яч на Кейна – благо, він стояв поруч. Харрі розвернувся, помітив відсутність спротиву з боку поляків, прицілився й потужно пробив метрів з 25-ти. Точно в правий нижній кут! 0:1.

Польща на кілька хвилин випала з гри, але Англія не скористалася тимчасовою прострацією суперника. За розслабленість покарання ледь не прилетіло на 77-й хвилині, коли свіжий Свідерскі отримав проникну передачу від Пухача й опинився прямо перед Пікфордом – це був би вихід віч-на-віч, якби Джордан не випередив Кароля. На 82-й стадіон "Народовий" знову схопився за голову, адже Пікфорд при виносі влучив точно в Свідерскі! М'яч полетів у ворота, але Джордан наздогнав його.

Англія взагалі нічим не відповідала, а Польща з останніх сил летіла уперед. На 90-й хвилині Лєвандовскі спробував врятувати "Кадру" класним закрученим ударом метрів з 22-х, однак м'яч пройшов повз дев'ятку. В компенсований же час простріл Франковскі рикошетом від Маунта полетів у ворота англійців, але рикошет виявився м'яким – Пікфорд спіймав м'яч. Англія трималася, але поляки швидко повертали м'яч і знову йшли уперед.

Зрештою, у на 90+2-й хвилині навала господарів завершилась подачею Лєвандовскі на дальню стійку. Шиманскі, який вийшов на заміну в середині другого тайму, перестрибнув Шоу і замкнув її головою, зрівнявши рахунок – 1:1! Після цього Польща впевнено довела матч до нічиї. Браво! Піжони лежать.