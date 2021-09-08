Завершился 6-й тур квалификации к чемпионату мира-2022 в еще двух группах зоны УЕФА. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация, 6-й тур

Группа I

Албания – Сан-Марино – 5:0

Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броя, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80

Венгрия – Андорра – 2:1

Голы: Салай, 9 (пен.), Ботка, 18 – Лловера, 82

Группа J

Исландия – Германия – 0:4

Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24 Сане, 56, Вернер, 89

Северная Македония – Румыния – 0:0

В группе I претенденты на второе место ожидаемо разобрались с футбольными карликами. Албания разбила Сан-Марино, а Венгрия устроила блицкриг Андорре. Борьба за звание главного преследователя Англии обещает быть горячей – албанцы опережают поляков лишь на очко, а венгров на два. Андорра радуется предпоследнем месту благодаря единственной победе (угадайте, над кем).

Армения упустила шанс обойти Германию в отборе на ЧМ – фейл голкипера нивелировал старания Мхитаряна и VAR

Германия унизила Исландию, которая и без того проводит ужасный отбор. Счет мог быть значительно больше, но Тимо Вернер в который раз шокировал болельщиков промахами по пустым воротам. Гнабри, Рюдигер и Сане оформили избиение, а затем нападающий Челси таки настроил свой прицел – 4:0.

Северная Македония и Румыния расписали "сухую" ничью на поле первых. Обе команды могли потеснить Армению со второго места группы J, но теперь вынуждены ждать шансов на следующем этапе отбора. Немцы же увеличили отрыв до 4 очков, закрепившись на вершине.

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