Вірменія та Ліхтенштейн відкрили ігровий день європейського відбору на чемпіонат світу.

Вірмени розпочали відбір з трьох перемог поспіль, але вересень склався відверто провально – погром від Німеччини (0:6) і дві нічиї.

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Підопічні Капарроса володіли перевагою упродовж першого тайму і таки досягли свого перед перервою. Мхітаряна збили у карному майданчику, проте суддя Дує Струкан проігнорував епізод. VAR закликав хорвата до монітора, щоб переглянути контакт – пенальті. Екс-зірка Шахтаря сам реалізував удар з "позначки".

Господарі дещо скинули оберти у другій половині, за що поплатилися аж на 80-ій хвилині. Простенький удар по центру став проблемою для голкіпера Юрченка, який відбив м'яч на ногу 19-річному Ноа Фріку – 1:1. Вірменія втратила шанс обійти Німеччину, але поки залишається на другій сходинці групи J. Ліхтенштейн має своє свято – перше очко у поточному відборі.

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