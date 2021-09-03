У Південній Америці відбулися матчі 9-го туру кваліфікації до Мундіалю в Катарі. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Кваліфікація ЧС-2022, КОНМЕБОЛ, 9-й тур

Болівія – Колумбія – 1:1

Голи: Сауседо, 83 – Мартінес, 69

Вилучення: Альгараньяс, 90+7 (Б, друга жовта картка)

Чилі – Бразилія – 0:1

Гол: Рібейро, 64

Перу – Уругвай – 1:1

Голи: Тапія, 25 – Де Арраскаета, 29

Венесуела – Аргентина – 1:3

Голи: Сотельдо, 90+4 (пенальті) – Лаутаро, 45+2, Корреа, 71, 74

Вилучення: Мартінес, 32 (В)

Еквадор – Парагвай – 2:0

Голи: Торрес, 87, Естрада, 90+5

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Ослабленій втратою представників АПЛ збірній Бразилії вдалося дотиснути чилійців у середині другого тайму. Затяжна атака пентакампеонів завершилася моментом Неймара, та той не зміг переграти Браво в ближньому бою. Однак, м'яч відскочив до Евертона Рібейро, який з льоту технічно поклав м'яч у кут. Гол ветерана виявився переможним.

Легше далася перемога "альбіселесте". Успіх аргентинців забезпечив дует із міланського Інтера. В ендшпілі першого тайму Лаутаро Мартінес реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після класної передачі Ло Чельсо. Після перерви ж дубль за три хвилини оформив Хоакін Корреа. Спершу він потужно пробив із лінії штрафного після пасу Лаутаро, а згодом добив м'яч у сітку після сейву Фаріньяса. Гол Єферсона Сотельдо в доданий арбітром час приніс лише естетичне задоволення – венесуелець реалізував пенальті "паненкою".

Зате втратили очки інші фаворити відбору. На високогір'ї колумбійці повели в рахунку після результативного соло Рохера Мартінеса. Проте, збірна Болівії відігралася на 83-й хвилині: Фернандо Сауседо розрядив гармату в дев'ятку метрів із 30-ти. Уругвайці ж взагалі пропустили першими від Перу. "Інки" повели на 25-й, коли Ренато Тапія невдало виконав бісіклету, м'яч зачепив оборонця і прострибнув у ворота. Зрівняв рахунок Хьорхіан Де Арраскаета – хавбек влучно пробив лівою з лінії штрафного й встановив остаточний результат.

У турнірній таблиці Бразилія закріпила лідерство. Після семи зіграних матчів селесао набрали 21 очок, Аргентина має 15 пунктів, Еквадор – 12, Уругвай і Колумбія – по 9 балів.

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