Керівництво українського футболу вважає, що команда Олександра Петракова зможе кваліфікуватися на чемпіонат світу за спортивним принципом.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

"Розмови про те, щоб дати збірній України пряму путівку на ЧС-2022, ведуться неофіційно у кулуарах, але всерйоз не обговорюються. Важливо, що УАФ про це не просила та не підтримує таку ідею.

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Раніше Андрій Ярмоленко теж виступив проти цього. Величезний респект від мене. Такі подачки особисто мені не подобаються", – заявив журналіст.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Шотландії перенесли на червень. Переможець цієї пари розіграє путівку на чемпіонат світу з Уельсом. Втім, останнім часом з'явилися пропозиції автоматично віддати "синьо-жовтим" місце на Мундіалі.

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