ЧМ-2022: УАФ не поддерживает идею предоставления сборной Украины прямой путевки на турнир
Руководство украинского футбола считает, что команда Александра Петракова сможет квалифицироваться на чемпионат мира по спортивному принципу.
Об этом рассказал журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.
"Разговоры о том, чтобы дать сборной Украины прямую путевку на ЧМ-2022, ведутся неофициально в кулуарах, но всерьез не обсуждаются. Важно, что УАФ об этом не просила и не поддерживает такую идею.
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Ранее Андрей Ярмоленко тоже выступил против этого. Большой респект от меня. Такие подачки лично мне не нравятся", – заявил журналист.
Напомним, поединок сборной Украины против Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары разыграет путевку на чемпионат мира с Уэльом. Впрочем, в последнее время появились предложения автоматически отдать "сине-желтым" место на Мундиале.
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