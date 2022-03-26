Руководство украинского футбола считает, что команда Александра Петракова сможет квалифицироваться на чемпионат мира по спортивному принципу.

Об этом рассказал журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

"Разговоры о том, чтобы дать сборной Украины прямую путевку на ЧМ-2022, ведутся неофициально в кулуарах, но всерьез не обсуждаются. Важно, что УАФ об этом не просила и не поддерживает такую ​​идею.

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Ранее Андрей Ярмоленко тоже выступил против этого. Большой респект от меня. Такие подачки лично мне не нравятся", – заявил журналист.

Напомним, поединок сборной Украины против Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары разыграет путевку на чемпионат мира с Уэльом. Впрочем, в последнее время появились предложения автоматически отдать "сине-желтым" место на Мундиале.

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