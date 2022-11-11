Наставник сборной Сенегала Алью Сиссе возьмет лидера команды на чемпионат мира в Катаре. Садио Мане, несмотря на проблемы со здоровьем, попал в заявку.

В списке из 26-ти футболистов "львов" таки оказался форвард Баварии Садио Мане, который травмировался в поединке с Вердером в последнем туре Бундеслиги.

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Срок восстановления 30-летнего нападающего до сих пор неизвестен. Не исключено, что лидер сборной Сенегала сможет сыграть только в третьем матче группового турнира. Несмотря на это, Алью Сиссе рассчитывает на Мане в Катаре, включив его в заявку.

Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар и Эквадор.

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