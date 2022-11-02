Як відомо, трансляторами матчів ЧС-2022 в Україні стали "Суспільне" та MEGOGO. На офіційному сайті "Суспільного мовлення" з'явилась інформація щодо того, як будуть показувати континентальну першість.

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Так, MEGOGO є ліцензійним транслятором та покаже усі 64 поєдинки в прямому етері. "Суспільне", яке є офіційним транслятором змагань покаже 46 матчів наживо, а решту 18 – у повторі. Крім показу поєдинків, на платформах "Суспільного" та MEGOGO виходитиме додатковий контент.

На сайті "Суспільне Спорт" можна переглянути прямі трансляції та повтори матчів, найкращі моменти матчів, усі новини з Катару та ексклюзивні матеріали з місця подій. На YouTube-каналі – найкращі моменти матчів, щоденний дайджест головних подій дня, репортажі з Катару. Місцеві телеканали "Суспільного" покажуть прямі трансляції та повтори матчів, інформаційно-аналітичні студії про ключові події ЧС-2022. А на Радіо "Промінь" будуть прямі трансляції обраних матчів та студії-обговорення цих поєдинків, а також програма "Футбольний кАтарсис".

ЧС-2022 стартує вже 20 листопада матчем між Катаром, господарем турніру, й Еквадором. Фінал відбудеться 18 грудня.

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