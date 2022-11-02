Один из будущих трансляторов в Украине матчей чемпионата мира-2022 сделал сообщения о распределении показов поединков.

Как известно, трансляторами матчей ЧМ-2022 в Украине стали "Суспільне" и MEGOGO. На официальном сайте "Суспільного мовлення" появилась информация о том, как будут показывать континентальное первенство.

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Так, MEGOGO является лицензионным транслятором и покажет все 64 поединка в прямом эфире. "Суспільне", которое является официальным транслятором соревнований, покажет 46 матчей вживую, а остальные 18 – в повторе. Кроме показа поединков, на платформах "Суспільного" и MEGOGO будет выходить дополнительный контент.

На сайте "Суспільне Спорт" можно посмотреть прямые трансляции и повторы матчей, лучшие моменты матчей, все новости из Катара и эксклюзивные материалы с места событий. На YouTube-канале – лучшие моменты матчей, ежедневный дайджест главных событий дня, репортажи из Катара. Местные телеканалы "Суспільного" покажут прямые трансляции и повторы матчей, информационно-аналитические студии о ключевых событиях ЧМ-2022. А на Радио "Промінь" будут прямые трансляции избранных матчей и студии-обсуждения этих поединков, а также программа "Футбольный кАтарсис".

ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября матчем между Катаром, хозяином турнира и Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.

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