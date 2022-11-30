На першій стадії плей-офф чемпіонату світу в Катарі збірна Аргентини зіграє з Австралією, а Франція – з Польщею.

Після сьогоднішнього ігрового дня визначились нові учасники плей-офф ЧС-2022. Відтак стали відомі вже чотири пари з восьми в 1/8 стадії турніру.

ЧС-2022: визначились перші дві пари 1/8 фіналу

Переможець групи С – збірна Аргентини – зіграє із другою командою квартету D – збірною Австралії. У той же час, переможець групи D – збірна Франції – зустрінеться з Польщею, яка посіла друге місце у групі С.

Матч Аргентина – Австралія відбудеться у суботу, 3 грудня. Зустріч Франція – Польща буде зіграна у неділю, 4 грудня.

Дві інші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 склали Нідерланди – США та Англія – Сенегал.

Аргентина розтоптала Польщу, а Щенсни виграв дуель у Мессі – "Кадра" прослизнула в плей-офф ЧС-2022, зависши на волосині