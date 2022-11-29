Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду похвалив своїх партнерів за перемогу над Уругваєм (2:0) і оформлення виходу з групи.

Португалія завдяки перемозі над Уругваєм з дублем Бруну Фернандеша гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу. Перед останнім туром у "селесао" 6 очок. Гана має 3 бали, Уругвай і Південна Корея – по одному.

Дубль Фернандеша у відеоогляді матчу Португалія – Уругвай – 2:0

"Ми в 1/8 фіналу чемпіонату світу! Чудова робота, командо! Проти суперника, який досяг значих висот, ми підтвердили свою силу та якість. Йдемо далі. Ми у боротьбі і наша мрія ще жива. Вперед, Португаліє!" – написав Роналду в Instagram.

В останньому турі Португалія зіграє проти Південної Кореї, а в паралельному матчі Гана протистоятиме Уругваю. Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу в Катарі забив 1 гол.

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