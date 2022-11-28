Як би не старалися організатори чемпіонату світу, їм не вдалося влаштувати диктаторський турнір.

Катарці усіляко намагаються блокувати будь-які резонансні акції на ЧС-2022. Для них не існує жодних глобальних проблем. Навіть цінності цивілізованого світу для них не прийнятні.

Щенсни на ЧС-2022 завершив флеш-інтерв'ю фразою "Слава Україні!"

Проте знайшовся відчайдух, який зламав систему. Уболівальник під час матчу Португалія – Уругвай влаштував акцію протесту. Він зумів вибігти на футбольне поле, реалізувавши свій задум. На футболці фана були написи на підтримку України та Ірану, а також прапор ЛГБТК+.

Про події в нашій державі зайвий раз нікому нагадувати не потрібно. В Ірані влада жорстоко придушує протести. А ЛГБТК+ опинилися під максимальною забороною в Катарі. Завдяки фінансовим потужностям організатори ЧС-2022 навіть спромоглися в цьому питанні отримати підтримку ФІФА.