Бруну Фернандеш взяв участь у чотирьох забитих м'ячах збірної Португалії на ЧС-2022. На рахунку атакуючого півзахисника Манчестер Юнайтед вже два голи та дві гольові передачі. У XXI столітті жоден португальський футболіст не був залучений до такої кількості забитих м'ячів своєї команди на ЧС, інформує Opta. Навіть Кріштіану Роналду!

Португалія пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2022: Бруну – герой, Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча

На даний момент тільки Фернандеш може конкурувати у подібній статистиці з нападником ПСЖ та збірною Франції Кіліаном Мбаппе. Француз теж взяв участь у чотирьох забитих м'ячах своєї збірної, але в нього на один гол більше і на один асист менше – 3+1.