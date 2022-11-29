Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду похвалил своих партнеров за победу над Уругваем (2:0) и оформление выхода из группы.

Португалия благодаря победе над Уругваем с дублем Бруну Фернандеша гарантировала себе путевку в 1/8 финала. Перед последним туром у "селесао" 6 очков. Гана набрала 3 балла, Уругвай и Южная Корея – по одному.

Дубль Фернандеша в видеообзоре матча Португалия – Уругвай – 2:0

"Мы в 1/8 финала чемпионата мира! Великолепная работа, команда! Против соперника, достигшего значительных высот, мы подтвердили свою силу и качество. Идем дальше. Мы в борьбе и наша мечта еще жива. Вперед, Португалия!" – написал Роналду в Instagram.

В последнем туре Португалия сыграет против Южной Кореи, а в параллельном матче Гана будет противостоять Уругваю. Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре забил 1 гол.

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