Під час підготовки до чемпіонату світу-2022 в Катарі померли понад 6,5 тисяч робітників-мігрантів із Південної Азії.

Кілька тисяч мігрантів, які працювали на будівництві стадіонів, готелів, аеропорту та інших об'єктів загинули за роки підготовки до ЧС-2022, стверджує The Guardian.

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Британське видання провело розслідування на основі даних посольств п'яти держав у Катарі, громадяни яких працювали на місцевих об'єктах. Найбільше померло індійців – 2,7 тисячі осіб, ще 1,6 тисячі – з Непалу, 1 тисяча – з Бангладеш, понад 800 – з Пакистану та трохи більше 550 – зі Шрі-Ланки. Більшість смертей катарська влада охарактеризувала як природні, але здебільшого смерті залишалися без зайвої уваги та розтинів тіл.

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Газета наводить кілька прикладів таких смертей – від удару електричним током, внаслідок падіння з висоти та інших нещасних випадків. Журналісти-розслідувачі впевнені, що фактичних смертей, найімовірніше, набагато більше, оскільки статистика не враховує дані щодо робітників із багатьох інших країн, наприклад з Кенії і Філіппін, мігранти з яких теж працюють на будівництвах у Катарі.