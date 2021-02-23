Во время подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре скончались свыше 6,5 тысяч рабочих-мигрантов из Южной Азии.

Несколько тысяч мигрантов, работавших на строительстве стадионов, гостиниц, аэропорта и других объектов погибли за годы подготовки к ЧМ-2022, утверждает The Guardian.

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Британское издание провело расследование на основе данных посольств пяти государств в Катаре, граждане которых работали на местных объектах. Больше всего умерло индийцев – 2,7 тысячи человек, еще 1,6 тысяч – из Непала, 1 тысяча – из Бангладеш, более 800 – из Пакистана и чуть более 550 – из Шри-Ланки. Большинство смертей катарские власти охарактеризовали как природные, но в основном смерти оставались без лишнего внимания и вскрытий тел.

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Газета приводит несколько примеров таких смертей – от удара электрическим током, в результате падения с высоты и других несчастных случаев. Журналисты-расследователи уверены, что фактических смертей, скорее всего, гораздо больше, поскольку статистика не учитывает данные по работникам из многих других стран, например из Кении и Филиппин, мигранты из которых тоже работают на стройках в Катаре.