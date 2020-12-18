Катар продовжує готуватись до проведення чемпіонату світу у 2022 році.

У Катарі побудували вже 4-й стадіон до майбутнього Мундіалю, він носитиме назву Аль-Райян. На цій арені проведуть 6 поєдинків групового етапу та матч 1/8 фіналу.

Катар візьме участь у європейському відборі ЧС-2022

Раніше до ЧС-2022 відкрили три арени – Міжнародний стадіон Халіфа, Аль-Джануб і Едьюкейшн Сіті.

Нагадаємо, збірна України боротиметься за путівку на Мундіаль із Францією, Фінляндією, Боснією і Герцоговиною та Казахстаном. Перші матчі кваліфікації відбудуться вже у березні.

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