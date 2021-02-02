Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що майбутній Мундіаль буде зіграний при заповнених трибунах.

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Я на 100% впевнений, що це буде неймовірно. Там буде та ж магія, яка об'єднує світ. Ми повернемося туди, де повинні бути", – цитує слова Інфантіно з віртуальної прес-конференції в Женеві спортивний журналіст Роб Харріс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, майбутній чемпіонат світу повинен пройти в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Україна потрапила у групу D європейського відбору – за вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Боснією і Грецеговиною, Фінляндією і Казахстаном.

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