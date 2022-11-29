Голкіпер збірної Камеруну Андре Онана більше не допоможе національній команді на ЧС-2022.

Онана покидає чемпіонат світу та має вилетіти до Парижа, а звідти в столицю Камеруну – Яунде, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Конфлікт між воротарем та наставником команди Рігобером Сонгом не вдалось владнати. Тренер хотів, аби Андре змінив свій стиль гри на воротах на більш "традиційний".

Через це Онана не було включено до заявки збірної Камеруну на матч із Сербією. Після гри Рігобер Сонг заявив, що Онана, як і раніше, є частиною групи, і що тільки воротарю Інтера вирішувати, як вдіяти в цій ситуації.

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