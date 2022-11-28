Камерун та Сербія розписали яскраву нічию у 2 турі чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рахунок вдалось відкрити Кастеллетто, але у доданий арбітр час серби у відповідь забили двічі. Третій гол влетів одразу по перерві після розкішного розіграшу. Абубакар і Шупо-Мотінг протягом трьох хвилин (!) оформили камбек.

Камерун шокував Сербію фантастичним камбеком за 3 хвилини – феєрична перестрілка з голами "Playstation"

Лизоблюди Путіна мали моменти, але поєдинок так і завершився нічиєю 3:3. В обох команд по одному балу. В останньому турі Сербія протистоятиме Швейцарії, а Камерун – Бразилії. Матчі відбудуться 2 листопада.