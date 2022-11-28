Камерун – Сербія – 3:3 – відео голів та огляд камбеку на ЧС-2022
17:52 - Читать на русском
Камерун та Сербія розписали яскраву нічию у 2 турі чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Страхіня Павловіч 45+1’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 45+3’
45+1’ Страхіня Павловіч
45+3’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
64’ Венсан Абубакар
Рахунок вдалось відкрити Кастеллетто, але у доданий арбітр час серби у відповідь забили двічі. Третій гол влетів одразу по перерві після розкішного розіграшу. Абубакар і Шупо-Мотінг протягом трьох хвилин (!) оформили камбек.
Камерун шокував Сербію фантастичним камбеком за 3 хвилини – феєрична перестрілка з голами "Playstation"
Лизоблюди Путіна мали моменти, але поєдинок так і завершився нічиєю 3:3. В обох команд по одному балу. В останньому турі Сербія протистоятиме Швейцарії, а Камерун – Бразилії. Матчі відбудуться 2 листопада.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter