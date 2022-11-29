Голкипер сборной Камеруна Андре Онана больше не поможет национальной команде на ЧМ-2022.

Онана покидает чемпионат мира и должна вылететь в Париж, а оттуда в столицу Камеруна – Яунде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Конфликт между вратарем и наставником команды Ригобером Сонгом не удалось уладить. Тренер хотел, чтобы Андре сменил свой стиль игры на воротах на более "традиционный".

Из-за этого Онана не был включен в заявку сборной Камеруна на матч с Сербией. После игры Ригобер Сонг заявил, что Онана по-прежнему является частью группы, и что только вратарю Интера решать, как поступить в этой ситуации.

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