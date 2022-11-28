Обидві команди невдало розпочали ЧС-2022, зазнавши поразок у першому турі. Серби очікувано поступилися бразильцям, а Камерун мінімально капітулював перед Швейцарією. У таборі "неприборканих левів" розгорівся несподіваний скандал. Голкіпер Інтера Андре Онана покинув табір збірної через конфлікт з головним тренером Рігобером Сонгом. Неофіційна причина – розбіжності щодо моделі гри воротаря. Хай там як, у стартовому складі Камеруну з'явився Девіс Епассі, натомість Онана не було навіть у заявці.

Серби розпочали активніше, контролюючи м'яч понад 60% ігрового часу. Команда Стойковіча могла відкривати рахунок вже на 10-й хвилині. Мітровіч обігрався з Тадічем, дотепно посадив Н'Кулу на п'яту точку, а потім пробив у стійку. Камерун не збирався відсиджуватися в обороні. Одна з контратак "левів" завершилася потужним ударом Кюнде під поперечку – Ваня Мілінковіч-Савіч ефектно перевів на кутовий.

Попри територіальну перевагу сербів, підопічні Сонга до середини першого тайму майже не поступалися за ударами (3-4). Ба більше, на 29-й хвилині збірна Камеруну шокувала суперника кутовим. Н'Кулу виграв повітря і переправив сферу на дальню стійку, де Кастеллетто залишалося правильно підставити ногу. Згодом активний Кюнде запоров швидкий випад африканців ударом у голкіпера.

Сербія перевернула гру за дві хвилини компенсованого часу. Тадіч навісив зі стандарту, а Павловіч не залишив кіперу шансів ударом головою. На цьому проблеми камерунців не завершилися. Ще до перерви Епассі довелося вдруге виймати м'яча із сітки власних воріт. Сергєй Мілінковіч-Савіч несподівано пробив з-за меж штрафного у ближній – Епассі не виручив. Цілком собі воротарський гол. Сонгу точно пригадають демарш Онана. Отже, 2:1 після першої половини, хоча за показником очікуваних голів (xG) переважали якраз "леви".

"the first half of games at the 2022 World Cup have been dull"



Cameroon vs. Serbia: "watch this"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uLWUDAx18t — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 28, 2022

У дебюті другого тайму підопічні Сонга пропустили втретє. Та ще й абсолютно безвольно. Серби розкатали оборону "левів" після перехоплення на чужій половині поля. Живковіч вивів Мітровіча на порожні ворота – Александар оформив один з найлегших дублів у кар'єрі. Схоже, швидкий гол сильно розслабив команду Стойковіча. Почали завчасно святкувати, за що й поплатилися. Кастеллетто відрізав всю оборону "білих орлів" розкішною передачею на Абубакара. Той технічно перекинув воротаря, але лайнсмен зафіксував офсайд. На щастя, втрутився VAR, який швиденько відновив справедливість.

Камерун не заспокоївся, оформивши камбек в ідентичній атаці. Абубакар знову уникнув офсайду після передачі з власної половини поля і не пошкодував м'яча для Шупо-Мотінга. Форвард Баварії замкнув на дальній стійці – 3:3. Фантастика! Далі почався футбол без центру поля. Команди грали на зустрічних курсах. Найкращий момент на останніх хвилинах втратив Мітровіч. Обіграв воротаря, але забув пробити. Обидві команди набрали перші очки на ЧС-2022, проте серби залишилися на дні через гіршу різницю м'ячів. Браво, Камерун!