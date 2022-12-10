Нефутбольні методи теж не допомогли збірній Нідерландів вибороти путівку в півфінал ЧС-2022.

Причина агресії Мессі після матчу та показового святкування аргентинців перед суперниками стали зрозумілими – нідерландці провокували гравців "альбіселесте" перед пробиттям пенальті.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"

Камера вихопила кадр, коли Лаутаро йшов пробивати 11-метровий. Одразу чотири гравці збірної Нідерландів підбігли до Мартінеса, намагаючись вивести форварда з себе на шляху до познаки. Після цього свої "п'ять копійок" вставив і Люк де Йонг, який якраз йшов від воріт та проходив повз суперника.

Такі дії не допомогли "помаранчевим" – Лаутаро холоднокровно розвів м'яч та голкіпера по різних кутах, вивівши Аргентину в 1/2 фіналу ЧС-2022.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала