Нефутбольные методы тоже не помогли сборной Нидерландов добыть в борьбе путевку в полуфинал ЧМ-2022.

Причина агрессии Месси после матча и показательного празднования аргентинцев перед соперниками стали ясны – нидерландцы провоцировали игроков "альбиселесте" перед пробитием пенальти.

Месси сорвался после выхода в полуфинал ЧМ-2022 – уничтожил судью, ван Гала и обозвал кого-то "придурком"

Камера выхватила кадр, когда Лаутаро уходил пробивать 11-метровый. Сразу четыре игрока сборной Нидерландов подбежали к Мартинесу, пытаясь вывести форварда из себя на пути к отметке. После этого свои "пять копеек" вставил и Люк де Йонг, который как раз уходил от ворот и проходил мимо соперника.

Такие действия не помогли "оранжевым" – Лаутаро хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам, выведя Аргентину в 1/2 финала ЧМ-2022.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала