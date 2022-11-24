ЧС-2022: лідер збірної Данії більше не зіграє на Мундіалі
12:20 - Читать на русском
Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні достроково завершив свої виступи на Мундіалі в Катарі.
Ділейні вже покинув розташування збірної Данії через травму, отриману в першому таймі матчу з Тунісом, повідомляє твіттер Данського футбольного союзу.
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"Нам буде не вистачати Ділейні як на полі, так і поза ним. Інші гравці готові, і у нас є сильний склад на наступні матчі", – зазначив наставник збірної Данії Каспер Юлманд.
Додамо, що матч Данія – Туніс завершився внічию 0:0. Лідирує в групі D Франція, яка розтрощила Австралію (4:1).
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