Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні достроково завершив свої виступи на Мундіалі в Катарі.

Ділейні вже покинув розташування збірної Данії через травму, отриману в першому таймі матчу з Тунісом, повідомляє твіттер Данського футбольного союзу.

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"Нам буде не вистачати Ділейні як на полі, так і поза ним. Інші гравці готові, і у нас є сильний склад на наступні матчі", – зазначив наставник збірної Данії Каспер Юлманд.

Додамо, що матч Данія – Туніс завершився внічию 0:0. Лідирує в групі D Франція, яка розтрощила Австралію (4:1).

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