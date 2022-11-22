Європейці невдало почали чемпіонат світу в Катарі. Нідерланди, попри перемогу над Сенегалом, тотально розчарували своїм футболом, а Уельс у важливому матчі проти США зумів набрати лише одне очко. Великі надії наш континент покладав на Данію – "пурпурна армія" закохала у себе на Євро-2020, а далі підтримувала рівень, серйозно претендуючи на вихід у пізні раунди плей-офф.

Очікувалось, що підопічні Каспера Юлманда здобудуть впевнену перемогу в поєдинку з Тунісом. Щоправда, "карфагенські орли" у цьому році привезли досить цікавий за іменами склад – практично всі футболісти грають за клуби, які виступають у єврокубках або топ-лігах. І все одно вболівальники очікували на максимально впевнену перемогу Данії.

Втім, перший тайм шокував європейців. Скандинави тотально розчарували – до перерви вони провели всього три удари по воротах. Два пройшли з дальньої дистанції в руки голкіперу, а ще один заблокували. Сумарна гострота цих "моментів" склала мізерні 0,16 очікуваних голів.

До цього можна додати кілька неприємних кросів та падіння Хьойб'єрга у штрафному, яке за великого бажання можна було б покарати 11-метровим. Пенальті не призначили, а більшого Данія не створила. Перед свистком на перерву команда ще без Ділейні залишилась. Томас травмував коліно, тож довелося випускати Дамсгора.

Але це ще півбіди. Головною проблемою "пурпурної армії" стала фантастична гра збірної Тунісу. По-перше, "орли Карфагену" не боялися агресивно й високо пресингувати данців. По-друге, вони суттєво переважали у динаміці й налаштуванні, святкуючи навіть вдалі підкати.

По-третє, африканці створювали моменти – і їх було багато! Так, на 11-й хвилині дальній постріл Дрегера завдяки вдалому рикошету пролетів над дальньою дев'яткою. Подальшу подачу з кутового замкнув Мсакні – над поперечкою!

На 23-й же хвилині Туніс забив гол: Бен Сліман обійшов К'яєера й вивів Джебалі на рандеву зі Шмейхелем, а той впевнено переграв голкіпера – втім, лайнсмен помітив офсайд. Рахунок не змінився.

Ближче до перерви оборона Данії почала сипатись. На 39-й хвилині після подачі з кутового Мерія виконав скидку на кут воротарського, звідки потужно пробив Лайдуні (трохи неточно), а на 43-й Джебалі вдруге вийшов віч-на-віч зі Шмейхелем – Каспер вже впав, Іссам виконав підсічку, але голкіпер все одно дістав м'яч!

Подальший корнер завершився виносом на Скірі та його ударом з лету над воротами. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму зміст гри не змінився – Туніс не відмовлявся від агресивного пресингу й продовжував йти уперед за першої ж нагоди. Такий футбол вилився у кілька небезпечних комбінацій та прострілів, однак до справжнього моменту справа не дійшла.

Данія, однак, не збиралася ось так просто зливатись на очах усього світу. Підопічні Каспера Юлманда почали набирати оберти ближче до середини тайму. Імпульс було надано на 55-й хвилині, коли вдалося забити гол – це Дамсгор зіграв на добиванні після прострілу Скова Ольсена з правого краю штрафного. Взяття воріт скасували через явний офсайд у Андреаса.

Ще за дві хвилини "пурпурна армія" могла забивати чисто. Дамсгор навісив з лівого флангу на ближній кут воротарського, а Дольберг одразу ж скинув м'яч на дальній край штрафного – втім, Сков Ольсен епізод не прочитав. На 65-й хвилині пара форвардів разом з К'яером відправилась на банку. На полі з'явились Єнсен, Ліндстрьом і Корнеліус.

Тепер Данія тотально контролювала хід зустрічі. Скандинави тримали м'яч під контролем, загнавши Туніс на його третину. Досить швидко це вилилось у два супермоменти – на 69-й хвилині Еріксен потужно бахнув з дистанції (Дамен парирував), а після подачі з кутового на 70-й Крістенсен підправив м'яч на дальню стійку. Корнеліус у падінні замикав її, пробивши з метру, однак Андреас влучив у штангу!

Туніс огризнувся атакою, у якій м'яч відскочив від Джебалі в руку Андерсону. Епізод стався у карному майданчику, тож "орли Карфагену" стали вимагати пенальті. На жаль для африканців, вони отримали тільки кутовий, з якого нічого не прилетіло. Це був останній момент команди Джалела Кадрі.

Втім, у грі Данії теж щось зламалося. В останні 20 хвилин підопічні Каспера Юлманда продовжували домінувати в роботі з м'ячем, однак голкіпер суперника нудьгував.

Туніс провів оборонні заміни й досить впевнено тримав нулі, змушуючи скандинавів вдаватись до відчайдушних кроків – на 90+3-й хвилині Ліндстрьом вистрілив з лету метрів з 40. Вийшло настільки потужно й точно, що Дамен парирував суто на інстинктах. Одразу після цього рефері вирішив переглянути повтор, адже за хвилину до цього м'яч зустрівся з рукою Тальбі.

Ніхто не сумнівався, що Данія отримає пенальті – втім, Сезар Артуро Рамос відмовився його призначати! Рука була притиснути до корпусу, але рішення виглядає максимально суперечливим. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию (першу для Туніса на чемпіонатах світу за останні 44 роки