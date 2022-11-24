Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни досрочно завершил свои выступления на Мундиале в Катаре.

Дилейни уже покинул расположение сборной Дании из-за травмы, полученной в первом тайме матча с Тунисом, сообщает твиттер Датского футбольного союза.

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"Нам будет не хватать Дилейни как на поле, так и вне его. Другие игроки готовы, и у нас есть сильный состав на следующие матчи", – отметил наставник сборной Дании Каспер Юлманд.

Добавим, что матч Дания – Тунис завершился вничью 0:0. Лидирует в группе D Франция, разбившая Австралию (4:1).

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