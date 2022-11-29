Збірна США в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зустрінеться з Іраном. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група В

29 листопада, 21:00, м. Доха, стадіон Аль-Тумама

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

У текстах про матчі збірної Ірану на ЧС-2022 вже хотілося б обійти без політичних оглядів, адже всі "зашквари" були описані в попередніх турах – та і немає сенсу пояснювати українцям, що не так з цією країною. Втім, перед поєдинком проти збірної США просто неможливо обійти навколофутбольну складову. Хоча б тому, що вона виявилась дуже веселою, а деяких аспектах і страшною для учасників Мундіалю.

Протягом останніх тижнів перед ЧС вся адекватна спільнота вимагала дискваліфікувати Іран. По ходу турніру головний тренер Карлуш Кейруш відбивався від питань про права жінок, роздмухування війн і протести народу. Втім, іранці зметикували, що в цю гру можуть грати обидва – Кейруш почав розказувати про операції союзників у Іраку й Афганістані, а Грегга Берхалтера (коуча США) і Тайлера Адамса на прес-конференції стали діставати питаннями про расизм в Америці й флот у Перській затоці.

Іранська федерація, зі свого боку попросила дискваліфікувати збірну США на 10 матчів, адже їхні американські колеги у своїх медіа не поставили герб на прапор Ірану. Американці відповіли, що зробили це свідомо, як жест на підтримку іранських жінок. Про підтримку народу заявив і Грегг Берхалтер.

Тим часом CNN повідомив про тиск Корпусу вартових ісламської революції на сім'ї футболістів – їм ніби-то погрожують в'язницею за "неправильну" поведінку на ЧС-2022. Можливо, саме тому гравці співали гімн перед матчем з Уельсом, хоча в першому турі вони показово промовчали. The Athletic же розказав про відстежування жінок на трибунах з боку іранських спецслужб.

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Саме з таким бекграундом збірні США та Ірану підходять до ключового поєдинку групи В. "Перські леви" несподівано вирвались на другу позицію, набравши три очки, а "зірково-смугасті" тримаються третіми, відставши на один заліковий бал. Букмекери називають фаворитами американців, адже їхня команда складена із представників топ-чемпіонатів і має кількох суперзірок.

За рівнем футболу підопічні Грегга Берхалтера теж випереджають Іран. Та що там Іран – не всі європейські топ-збірні можуть похизуватись настільки потужною грою. Зокрема, вони просто порвали Уельс у першому таймі, а на тлі Англії колектив виглядав як мінімум не гірше (а то і краще).

Щонайбільш важливо, збірна США демонструє вражаючу тактичну підготовку. В матчі з валлійцями вони домінували завдяки агресивному пресингу в схемі 4-3-3, причому його структура схожа на систему Ліверпуля. Англійців же здивували відмовою від високого тиску та перебудовою у обережні 4-4-2 – ключовою ідеєю стало гальмування атак "трьох левів". Нападники заважали розігрувати захисникам, Пулішіч працював по опорнику, а фулбек Робінсон страхував його позицію.

Оборону гранда розкривали через трикутники на фланзі Стерлінга й Шоу. Проблема США, однак, криється у низькій кількості моментів та відсутності реакцій на ходи суперника. І Уельс, і Англія підлаштувались під тактику американців по-перерві, а Грегг Берхалтер так нічим і не відповів – як наслідок, "зіркові-смугасті" мають в активі лишень дві нічиї. Все це неабияк тривожить перед битвою з Іраном.

Слабка конвертація тактичних переваг у гострі епізоди надзвичайно невдало накладається на систему збірної Ірану. Карлуш Кейруш є визнаним майстром з побудови "автобусів" – оборонний блок персів може мати гіршу або кращу якість, але з ним завжди виникають труднощі. Навіть Англія у перші 40 хвилин матчу з "левами" нічого не створила з гри. Лишень два голи зі стандартів змусили іранців розкритись, що й вилилось у 6:2.

Насправді, цьогорічний "автобус" Карлуша Кейруша значно вразливіший за попередні версії. Перси непогано зачиняються у власному штрафному, але слабко контролюють підготовчі розіграші та загальний рух суперника. Відкрити зону на половині поля "левів" можна завдяки кільком нехитрим перепасовкам зі зміщеннями, а на стандартах Іран обороняється жахливо. Це – шанс для США.

Уельс був схожим на Іран своєю ставкою на руйнування гри опонента, однак феєрична гра голкіпера та голи на 98-й та 101-й хвилинах принесли перемогу персам. Даний результат нагадав про важливу особливість "левів" – у їхньму складі присутня низка сильних виконавців з топ-клубів, здатних карати за помилки. Зокрема, Мехді Таремі (нападник Порту) на ЧС-2022 вже забив два м'ячі й оформив асист.

Втім, у валлійців теж були гострі епізоди, тож назвати Іран фаворитом неможливо. Як і США. Сьогодні варто очікувати на драматичне протистояння. Не факт, що воно виявиться яскравим, але пропустити такий матч було б прикро.

Орієнтовні склади на матч Іран – США

Іран: Хоссейні – Мохаррамі, Пураліганджі, Чешмі, Хоссейні, Мохаммаді – Карімі – Нуроллахі, Хаджсафі – Азмун, Таремі

США: Тернер – Дест, Ціммерман, Рім, Робінсон – Адамс, Маккенні – Рейна – Веа, Райт, Пулішіч

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

У американців потужна позиційна атака та пресинг, однак конвертація переваги у небезпечні моменти просто катастрофічна. У іранців – неідеальний "автобус" з надмірною реалізацію при контратаках. Що ж переважить у битві цих двох систем?

Прикро це визнавати, але у персів шансів на прорив в 1/8 фіналу ЧС-2022 побільше. По-перше, закритість команди Карлуша Кейруша все одно виглядає переконливіше, ніж три удари за тайм з боку підопічних Грегга Берхалтера. Пройти у штрафний персів важко навіть грандам.

По-друге, тренерський штаб збірної США гірше реагує на адаптації суперника під тактику "зірково-смугастих". Досвідчений Кейруш завжди робить перестановки по ходу зустрічі – і попри свою "автобусність", він не боїться розкривати гру за необхідності. Між тим, у розміні контратаками перси дуже небезпечні.

Існують сумніви, що Ірану вистачить усього цього для перемоги над американцями, однак "левам" вона і не потрібна. Їх влаштує і нічия – лише розгром Англії в паралельному поєдинку зробить цей результат недоречним. Небезпека полягає в тому, що США вже нічого втрачати, а от перси перебуватимуть під тиском – вже за рахунку 0:1 на користь суперника їхній план піде шкереберть.

Як і вся прогресивна спільнота, ми бажаємо перемоги збірній цивілізованого світу, а іранським футболістам можемо лише поспівчувати. Втім, як аналітичний футбольний портал, маємо констатувати дуже високі шанси на нічию в Дохі.