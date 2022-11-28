Сполучені Штати Америки опинились під загрозою теоретичного виключення з катарського Мундіалю перед поєдинком 3 туру.

Напередодні з'явилась інформація, що Іран прагне викинути США з ЧС через публікацію прапора без державного герба. Представники західноазійської країни переконані, що це порушує статут ФІФА і повинно каратись 10-матчевою дискваліфікацією.

ЧС-2022: Іран готує скаргу на США через неповагу до прапора

Юридична радниця Федерації футболу Ірану Сафія Алла Фаганпур пояснила претензії. "Дії, вжиті щодо прапора Ісламської Республіки Іран, суперечать міжнародному праву й моралі. Ми будемо позиватись у комітет ФІФА з питань моралі. Вони мають бути притягнуті до відповідальності. Очевидно, що таким чином вони хочуть вплинути на виступи Ірану проти США", – цитує жінку Marca.

Представники Сполучених Штатів Америки пояснили, що відсутність герба на прапорі не була помилкою. Ба більше, ця дія спрямована на підтримку жінок в Ірані, які досі борються за права людини.

Вже завтра, 29 листопада, Іран і США зійдуться у поєдинку третього туру ЧС-2022 й вирішуватимуть між собою долю путівки у плей-офф.