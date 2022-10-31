"Беручи до уваги дії Російського футбольного союзу стосовно інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру РФС, виконавчий комітет УАФ вирішив звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії РФС та застосування щодо РФС найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення його зі складу членів ФІФА та УЄФА.

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Беручи до уваги інформацію ЗМІ щодо систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 щодо накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії РФ проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу", – йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Іран потрапив у групу B, де його суперниками є Англія, Уельс і США. Перший поєдинок на Мундіалі іранці повинні зіграти 21 листопада проти "Трьох левів".

Щодо Росії, то тамтешня федерація ухвалила рішення, згідно з яким клуби з окупованих територій України (з так званих "Л/ДНР", частин Херсонської та Запорізької областей) й анексованого Криму гратимуть у чемпіонаті окупантів з наступного сезону.

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