ЧС-2022: ФІФА презентувала офіційну пісню турніру, яку виконали представники 3 континентів
1 квітня 23:43 - Читать на русском
Майбутній чемпіонат світу продовжує "обростати" офіційною символікою.
Сьогодні на YouTube-каналі ФІФА опублікували офіційний саундтрек світового форуму.
ЧС-2022: ФІФА презентувала офіційний м'яч Мундіалю
Пісня отримала назву "Hayya Hayya (Better Togheter)" – "Краще разом". Її виконали три артисти з різних куточків світу – американець Тринідад Кардона, нігерієць Давідо і Айша, яка представляє Катар. На екрані також з'являються культові моменти попередніх Мундіалів.
Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі триватиме з 21 листопада по 18 грудня цього року.
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