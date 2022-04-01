Сьогодні на YouTube-каналі ФІФА опублікували офіційний саундтрек світового форуму.

ЧС-2022: ФІФА презентувала офіційний м'яч Мундіалю

Пісня отримала назву "Hayya Hayya (Better Togheter)" – "Краще разом". Її виконали три артисти з різних куточків світу – американець Тринідад Кардона, нігерієць Давідо і Айша, яка представляє Катар. На екрані також з'являються культові моменти попередніх Мундіалів.

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі триватиме з 21 листопада по 18 грудня цього року.

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