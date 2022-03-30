ЧС-2022: ФІФА презентувала офіційний м'яч Мундіалю
15:01 - Читать на русском
Adidas підготував м'яч, яким гратимуть на чемпіонаті світу в 2022 році в Катарі.
ФІФА у своєму твіттері презентувала офіційний м'яч майбутнього чемпіонату світу – Аль Ріхла (в перекладі з арабської – подорож).
ЧС-2022: список учасників фінальної частини
М'яч став уже 14-м, який створила компанія Adidas спеціально для Мундіалів. Серед особливостей відзначають більш високу швидкість, а для виготовлення використовували виключно екологічні матеріали.
Зауважимо, що чемпіонат світу 2022 року розпочнеться 21 листопада, а фінал турніру запланований на 18 грудня.
Польща здолала Швецію і вийшла на ЧС-2022 – Лєвандовскі та сейви Щенсни принесли "Кадрі" путівку на Мундіаль
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter