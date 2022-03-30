Adidas підготував м'яч, яким гратимуть на чемпіонаті світу в 2022 році в Катарі.

ФІФА у своєму твіттері презентувала офіційний м'яч майбутнього чемпіонату світу – Аль Ріхла (в перекладі з арабської – подорож).

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М'яч став уже 14-м, який створила компанія Adidas спеціально для Мундіалів. Серед особливостей відзначають більш високу швидкість, а для виготовлення використовували виключно екологічні матеріали.

Зауважимо, що чемпіонат світу 2022 року розпочнеться 21 листопада, а фінал турніру запланований на 18 грудня.

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