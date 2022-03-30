Adidas подготовил мяч, которым будут играть на чемпионате мира в 2022 году в Катаре.

ФИФА в своем твиттере презентовала официальный мяч будущего чемпионата мира – Аль Рихла (в переводе с арабского – путешествие).

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Мяч стал уже 14-м, созданным компанией Adidas специально для Мундиалов. Среди особенностей отмечают более высокую скорость, а для изготовления использовали исключительно экологичные материалы.

Отметим, что чемпионат мира 2022 года начнется 21 ноября, а финал турнира запланирован на 18 декабря.

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