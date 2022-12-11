ФІФА показала ігровий м'яч для вирішальних матчів ЧС-2022 на своєму офіційному сайті – він отримав назву Al Hilm (в перекладі з арабської – "мрія").

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Як і попередній м'яч Al Rihla, Al Hilm буде міститиме технологію Connected Ball, яка допомагає використовувати систему напівавтоматичної фіксації офсайда. Також трохи змінився дизайн – м'яч для півфіналів та фіналу буде виконаний у позолоті. Виробник, як і раніше, компанія Adidas.

Нагадаємо, що у півфіналах ЧС-2022 зійдуться Хорватія з Аргентиною та Марокко з Францією. Переможці цих пар розіграють у фіналі заповітний трофей.

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