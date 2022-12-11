ФИФА показала игровой мяч для решающих матчей ЧМ-2022 на своем официальном сайте – он получил название Al Hilm (в переводе с арабского – "мечта").

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Как и предыдущий мяч Al Rihla, Al Hilm будет содержать технологию Connected Ball, помогающую использовать систему полуавтоматической фиксации офсайда. Также немного изменился дизайн – мяч для полуфиналов и финала будет исполнен в позолоте. Производитель по-прежнему компания Adidas.

Напомним, что в полуфиналах ЧМ-2022 сойдутся Хорватия с Аргентиной и Марокко с Францией. Победители этих пар разыграют в финале заветный трофей.

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