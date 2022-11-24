"Ми недостатньо добре грали як команда. Я не знаю, чому я став найкращим гравцем матчу, можливо, через своє ім'я.

Бельгія – Канада – 1:0 – відео гола і огляд матчу з відбитим пенальті Куртуа і рекордом чемпіонатів світу

Віддам належне Канаді. Ми не змогли пройти через їхній пресинг, сьогодні не показали хорошої гри, включно зі мною, але Бельгія знайшла спосіб перемогти", – наводить слова Де Брюйне Daily Mail.

Зауважимо, що Бельгія мінімально обіграла Канаду (1:0). Північноамериканці ще в першому таймі не реалізували пенальті та мали велику кількість нагод пробити Куртуа.

Канада дивом не обіграла Бельгію в матчі ЧС-2022 – зірка Баварії не забив пенальті, погром за ударами і моментами