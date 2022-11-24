"Мы недостаточно хорошо играли как команда. Я не знаю, почему я стал лучшим игроком матча, возможно, из-за своего имени.

Бельгия – Канада – 1:0 – видео гола и обзор матча с отбитым пенальти Куртуа и рекордом чемпионатов мира

Отдам должное Канаде. Мы не смогли пройти через их прессинг, сегодня не показали хорошую игру, включая меня, но Бельгия нашла способ победить", – приводит слова Де Брюйне Daily Mail.

Отметим, что Бельгия минимально обыграла Канаду (1:0). Североамериканцы еще в первом тайме не реализовали пенальти и имели множество возможностей пробить Куртуа.

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