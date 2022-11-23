Збірна Бельгії не надто справедливо переграла Канаду в першому турі ЧС-2022. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Канада переважала підопічних Роберто Мартінеса і змарнувала кілька хороших шансів. Найкращий із них вже в дебюті не використав Альфонсо Девіс. Захисник Баварії з пенальті не зміг переграти Тібо Куртуа.

Канада дивом не обіграла Бельгію в матчі ЧС-2022 – зірка Баварії не забив пенальті, погром за ударами і моментами

Розплата за нереалізацію прийшла перед свистком на перерву. Баштуаї реалізував свій момент і вивів Бельгію вперед. Цей гол виявився єдиним у матчі. 1:0 – "червоні дияволи" очолили групу F.

У цьому ж поєдинку встановилище один рекорд в історії Мундіалів. Хавбек збірної Канади Аттіла Хатчінсон у віці 39 років і 288 днів став найстаршим польовим футболістом, який зіграв у стартовому складі в матчі чемпіонату світу.