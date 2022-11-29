Нагадаємо, перший гол у ворота уругвайців викликав чимало суперечок: Бруну Фернандеш навісив до штрафного, Роналду вистрибнув, аби переправити головою м'яч у ворота. Втім, Кріштіану не зміг торкнутись м'яча, тож гол записали на Бруну.

Дубль Фернандеша у відеоогляді матчу Португалія – Уругвай – 2:0

"У мене в той момент було відчуття, що Кріштіану торкнувся м’яча. Я навішував на нього. Я святкував так, ніби це був гол Кріштіану. Але важливо те, що ми можемо вийти в наступний раунд, здобувши важливу перемогу над важким суперником", – наводить слова Бруну Фернандеша ESPN.

Додамо, що Португалія набрала 6 очок за 2 тури групового етапу ЧС-2022 та гарантувала вихід у плей-офф.

Португалія пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2022: Бруну – герой, Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча