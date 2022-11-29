Напомним, первый гол в ворота уругвайцев вызвал немало споров: Бруну Фернандеш навесил в штрафную, Роналду выпрыгнул, чтобы переправить головой мяч в ворота. Впрочем, Криштиану не смог коснуться мяча, поэтому гол записали на Бруну.

Дубль Фернандеша в видеообзоре матча Португалия – Уругвай – 2:0

"У меня в тот момент было ощущение, что Криштиану коснулся мяча. Я навешивал на него. Я праздновал так, будто это был гол Криштиану. Но важно то, что мы можем выйти в следующий раунд, одержав важную победу над тяжелым соперником" , – приводит слова Бруна Фернандеша ESPN.

Добавим, что Португалия набрала 6 очков за 2 тура группового этапа ЧМ-2022 и гарантировала выход в плей-офф.

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022: Бруну – герой, Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу