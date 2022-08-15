Головний тренер Реала виділив кілька збірних, які, на його думку, мають найбільше шансів здобути Кубок світу в Катарі.

"Я вважаю Францію та Бразилію найкращими командами. Після них іде Аргентина. Команда Скалоні завжди на висоті, і в неї все ще є Ліонель Мессі.

ЧС-2022: ФІФА офіційно перенесла початок турніру в Катарі

Можу ще додати Англію та Німеччину. Це дві команди, які розпочали процес перебудови", – цитує Анчелотті Football Italia з посиланням на Il Messaggero.

На жаль для 63-річного італійця, його співвітчизники не зіграють на ЧС-2022 – збірна Італії сенсаційно програла Північній Македонії у кваліфікації та вдруге поспіль пропустить Мундіаль.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА змістила час початку чемпіонату світу. Тепер турнір стартує 20 листопада, а фінал запланований на 18 грудня. Вперше в історії Мундіалю турнір проведуть посеред європейського клубного сезону.

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