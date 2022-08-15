Главный тренер Реала выделил несколько сборных, которые, по его мнению, имеют лучшие шансы выиграть Кубок мира в Катаре.

"Я считаю Францию ​​и Бразилию лучшими командами. После них идет Аргентина. Команда Скалони всегда на высоте, и у нее все еще есть Лионель Месси.

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Могу еще добавить Англию и Германию. Это две команды, начавшие процесс перестройки", – цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

К сожалению для 63-летнего итальянца, его соотечественники не сыграют на ЧМ-2022 – сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии в квалификации и во второй раз подряд пропустит Мундиаль.

Напомним, недавно ФИФА сместила время начала чемпионата мира. Теперь турнир стартует 20 ноября, а финал запланирован на 18 декабря. Впервые в истории Мундиаля турнир проведут посреди европейского клубного сезона.

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