Сенегал U-20 – Таїті U-20: африканці забили другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу

Сенегальський вінгер Амаду Санья відзначився одним з найшвидших в історії чемпіонатів світу голом.
Сенегалець відзначився взяттям воріт вже через 9,4 секунди після початку поєдинку проти однолітків з Таїті. Зауважимо, що у цьому матчі Санья оформив хет-трик та приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:0.
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Перший гол став другим найшвидшим взяттям воріт в історії чемпіонатів світу всіх вікових категорій. Швидше на мундіалях забивав лише Фабінью, який у 2007-у році відзначився за збірну Бразилії U-17 через 8,5 секунд після початку матчу.
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