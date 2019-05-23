toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сенегал U-20 – Таїті U-20: африканці забили другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу

23 травня 21:42 974 Читать на русском
Сенегал U-20 – Таїті U-20: африканці забили другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу
Амаду Санья / Соцмережі

Сенегальський вінгер Амаду Санья відзначився одним з найшвидших в історії чемпіонатів світу голом.

Сенегалець відзначився взяттям воріт вже через 9,4 секунди після початку поєдинку проти однолітків з Таїті. Зауважимо, що у цьому матчі Санья оформив хет-трик та приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:0.

ЧС-2019 U-20: Італія мінімально перемогла Мексику завдяки голу Раньєрі, Сенегал розтрощив Таїті

Перший гол став другим найшвидшим взяттям воріт в історії чемпіонатів світу всіх вікових категорій. Швидше на мундіалях забивав лише Фабінью, який у 2007-у році відзначився за збірну Бразилії U-17 через 8,5 секунд після початку матчу.

Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу

blog_ava
Бабич іронічно прокоментував вихід Маріуполя у єврокубки
06:30
698
Теги
Світ Чемпіонат світу U-20 Сенегал Сенегал Сенегал U-20 Сенегал U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
28
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук