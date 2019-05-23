Сенегал U-20 – Таїті U-20: африканці забили другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу

Сенегальський вінгер Амаду Санья відзначився одним з найшвидших в історії чемпіонатів світу голом.

Сенегалець відзначився взяттям воріт вже через 9,4 секунди після початку поєдинку проти однолітків з Таїті. Зауважимо, що у цьому матчі Санья оформив хет-трик та приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:0.

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Перший гол став другим найшвидшим взяттям воріт в історії чемпіонатів світу всіх вікових категорій. Швидше на мундіалях забивав лише Фабінью, який у 2007-у році відзначився за збірну Бразилії U-17 через 8,5 секунд після початку матчу.

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El senegalés Amadou Sagna le anotó a Tahití a los 9.6 segundos, superando a Monday Odiaka, quien marcó a los 14 segundos en 1985. ️



Es el segundo gol más rápido en competiciones mundiales FIFA masculinas/femeninas.pic.twitter.com/hfJtztDDKr — ℱเภ๏ Yossen️ (@andiyossen) 23 травня 2019 р.